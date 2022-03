Ucraina: presidente Kosovo, da Putin tentativo di commettere genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha accusato il presidente russo, Vladimir Putin, di aver tentato di commettere un genocidio in Ucraina. In un'intervista esclusiva con il sito di informazione britannico "Huffington Post", Osmani ha affermato che le dichiarazioni del presidente russo sulla "de-nazificazione del suo vicino" mostravano l'intenzione di "distruggere in tutto o in parte il popolo ucraino". Osmani, ex docente di diritto internazionale divenuta presidente lo scorso aprile, ha sottolineato che il conflitto in corso ha riportato alla mente "ricordi personali" della guerra in Kosovo negli anni Novanta. "È assolutamente devastante per tutto il popolo del Kosovo vedere queste immagini che, per noi, riportano alla mente molti ricordi personali", ha detto. “Quello che vediamo in Ucraina è molto simile, donne violentate, civili uccisi, bambini piccoli uccisi, persone costrette a lasciare le loro case, tutto ciò è molto doloroso", ha aggiunto. "Sono passati 20 anni, quindi per noi i ricordi sono molto, molto freschi", ha osservato ancora il capo di Stato kosovaro. (segue) (Alt)