- Serbia-Germania: ministra Esteri Baerbock, sosteniamo accordo tra Belgrado e Pristina -La Germania vuole contribuire "ad un accordo globale tra Serbia e Kosovo". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in una conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente serbo Aleksandar Vucic oggi a Belgrado. "Vediamo quanto siano importanti i nostri valori di pace, stabilità e democrazia. Per noi come Germania significa che dobbiamo dare il nostro contributo nella regione. Vogliamo che la Serbia sia un membro a pieno titolo dell'Ue, siamo convinti che i serbi abbiano il diritto a vivere nella nostra casa comune. Ecco perché sono necessarie le riforme nello Stato di diritto. Sosterremo sinceramente la Serbia", ha affermato Baerbock aggiungendo che la Germania mostrerà una maggiore presenza nei Balcani occidentali. "Abbiamo creato la funzione di un inviato speciale (tedesco) per i Balcani occidentali, sarà il mio occhio e orecchio nella regione, farà in modo che i Balcani occidentali ricevano l'attenzione che meritano", ha osservato ancora la ministra. (Res)