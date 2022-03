Energia: Coldiretti, aumento dei prezzi ha effetto valanga su imprese e consumatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un Paese come l’Italia, dove l’85 per cento delle merci viaggia su strada, l’aumento dei prezzi di benzina e gasolio ha un effetto valanga sui costi delle imprese e sulla spesa di consumatori, con il rischio di alimentare speculazioni. Lo afferma Coldiretti in una nota. “Occorre intervenire nell’immediato per contenere i costi energetici delle attività produttive e distributive essenziali al Paese, contrastando i fenomeni speculativi in atto con lo stop dell’autotrasporto, che può provocare danni incalcolabili alla filiera agroalimentare mettendo a rischio i prodotti più’ deperibili”, si legge nel documento, in cui si sottolinea come il balzo dei costi energetici abbia determinato per l’agricoltura una bolletta aggiuntiva di almeno 8 miliardi di euro su base annua. I rincari su gasolio, concimi e mangimi, scrive la Coldiretti, hanno spinto quasi un imprenditore su tre a ridurre la produzione, mentre il prezzo medio del gasolio per la pesca è praticamente raddoppiato, costringendo i pescherecci italiani a navigare in perdita o a tagliare le uscite. “Bisogna intervenire per contenere il caro gasolio e ridurre la dipendenza dall’estero per l’importazione di prodotti alimentari”, ha commentato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini. (Com)