Libia: premier Dabaiba, "mio unico obiettivo le elezioni"

- L'unico obiettivo su cui sta lavorando il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, guidato dal primo ministro Abdulhamid Dabaiba, sono le elezioni, dopo le quali ogni organismo esistente cesserà di esistere lasciando spazio alle decisioni dei libici. Lo ha riferito il premier Dabaiba stesso con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook. Da quanto si legge nel comunicato, Dabaiba sostiene che "alcune persone stanno provando a divulgare notizie false e a spargere il caos ma la mia unica preoccupazione al momento sono le elezioni, l'unico strumento per porre fine al mandato degli organismi presenti", sottolineando che "è l'unico modo per porre fine alla crisi politica". Da quanto riferito da diverse fonti libiche, Dabaiba si sarebbe rifiutato, oggi, di incontrare il primo ministro incaricato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, che si riunisce nell'est del Paese, Fathi Bashagha. I due, infatti, si sarebbero dovuti incontrare in Turchia questa settimana. (Lit)