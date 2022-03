Ucraina: Patuanelli, nessun problema ai supermercati grazie a nostra forza produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- “Abbiamo una forza produttiva” a livello agroalimentare “che ci consente di dire che problemi ai supermercati non ce ne saranno”. Lo ha affermato il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo a Radio24. Il ministro ha ammesso problemi con l’approvvigionamento di materie prime “dai Paesi in conflitto, o che sono vicini al conflitto”, ma “bisogna dare un messaggio rassicurante” perché non ci sono rischi “di assalto ai supermercati”. (Rin)