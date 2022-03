Libia: fonti a "Nova", incontro tra premier in Turchia saltato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro previsto per oggi in Turchia tra il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, e il premier incaricato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento libico che si riunisce nell'est del Paese, Fathi Bashagha, è saltato. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti libiche, specificando che potrebbe trattarsi di un rinvio dell'incontro a settimana prossima. Da quanto emerso, Dabaiba è infatti tornato a Tripoli oggi, anticipando il rientro dalla Turchia dove si trovava per partecipare al Forum della diplomazia di Antalya, che si concluderà oggi, e dove doveva essere raggiunto da Bashagha. (segue) (Lit)