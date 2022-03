Ucraina: Stoltenberg, Russia potrebbe utilizzare armi chimiche nel conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe utilizzare armi chimiche in Ucraina. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano tedesco "Welt am Sonntag". "Negli ultimi giorni abbiamo sentito affermazioni assurde su laboratori di armi chimiche e biologiche", ha spiegato Stoltenberg, aggiungendo che il Cremlino starebbe inventando falsi pretesti per giustificare l'impiego di armi vietate. "Ora che queste false affermazioni sono state fatte, dobbiamo rimanere vigili perché è possibile che la stessa Russia possa pianificare operazioni con armi chimiche tramite questa fabbricazione di bugie. Sarebbe un crimine di guerra", ha detto Stoltenberg. Il segretario generale della Nato ha poi rilevato come, sebbene il popolo ucraino abbia resistito con coraggio all'invasione russa, è probabile che i prossimi giorni emergeranno "difficoltà ancora maggiori". (Geb)