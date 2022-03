Colombia: oggi le elezioni legislative e le primarie presidenziali, un test per il governo Duque (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto sarà un test importante per il governo del presidente Ivan Duque. Al momento, sia le interviste effettuate dall'istituto Guarumo che quelle di Invamer danno un ampio margine di differenza rispetto ai loro concorrenti ai candidati della coalizione di sinistra Pacto Historico, seguiti da quelli della coalizione di centro Centro Esperanza e della coalizione di centro-destra Equipo por Colombia. Sulla base dei sondaggi più recenti, il sito di informazione "Asuntos legales" dà per vincitori alle primarie l’ex sindaco di Bogotà e guerrigliero Gustavo Petro (Pacto Historico), l'ex sindaco di Medellin Sergio Fajardo (Centro Esperanza) e Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia). Petro sembrerebbe non avere concorrenza, dal momento che sia il sondaggio Guarumo che quello Invamer gli danno un ampio margine di differenza rispetto ai suoi compagni di coalizione: Francia Márquez, Camilo Romero, Arelis Uriana e Alfredo Saade. Secondo il sondaggio Guarumo l'intenzione di voto per Petro raggiungerebbe oggi l'81,6 per cento, mentre Invamer la stimava al 78,6 per cento a febbraio, in discesa dall'82,4 per cento registrato nel suo sondaggio di novembre 2021. (segue) (Mec)