Colombia: oggi le elezioni legislative e le primarie presidenziali, un test per il governo Duque (3)

- Sempre sulla base dei sondaggi finora pubblicati, Sergio Fajardo vincerebbe la competizione elettorale di oggi nel Centro Esperanza, tuttavia con scarto inferiore rispetto a quello stimato per Petro: l'ex sindaco di Medellín prenderebbe il titolo con il 37,5 per cento delle preferenze secondo Guarumo e con il 37,8 per cento secondo Invamer. Il suo rivale più vicino nella coalizione sarebbe Juan Manuel Galán, che entrambi i sondaggi danno oggi a circa il 25 per cento, seguito da Alejandro Gaviria, ex rettore dell'Universidad de Los Andes, con il 21,5 per cento dei voti (Guarumo) o addirittura il 12,9 (Invamer). All'interno della coalizione Equipo por Colombia, Federico 'Fico' Gutiérrez viene dato vincitore con il 33,4 per cento secondo il sondaggio Guarumo e con il 28,9 per Invamer. (Mec)