Agroalimentare: Patuanelli, Russia rappresenta solo 2 per cento export

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali

18 ottobre 2021

- Il mercato russo “non è particolarmente ricco per i nostri produttori: in Russia importiamo il 2 per cento del totale” del nostro export in campo agroalimentare. Così il ministro delle Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo a Radio24. (Rin)