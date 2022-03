Ucraina: Patuanelli, no rischi gravi nel breve per stop approvvigionamento mangimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, intervistato da Radio24, ha escluso che nel breve periodo possa esserci una “situazione drammatica” per quel che riguarda l’approvvigionamento di mangimi per gli animali a causa dei problemi dovuti alla guerra in Ucraina. Sulla questione, nei giorni scorsi, alcune associazioni di categoria avevano lanciato l’allarme sulla possibilità di non reperire mangimi e dunque dover abbattere gli animali per non farli morire di fame. (Rin)