Ucraina: Vanin (M5s), necessario potenziare accoglienza profughi a valichi di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- Venerdì mi sono recata ai valichi di frontiera di Tarvisio e Fernetti per vedere di persona la situazione che si sta affrontando, prima parlamentare ad essere andata sul posto: i nostri valichi sono il punto di identificazione e primo rifugio per migliaia di profughi in fuga dalla guerra, e a Tarvisio, dove sono già entrate più di 17 mila persone, i pullman e le auto vengono fermate al bordo dell'autostrada dove si procede ai primi controlli. Lo afferma in una nota Orietta Vanin, senatrice del Movimento 5 Stelle e componente della commissione Diritti umani a Palazzo Madama. “La situazione è molto difficile, una sola camionetta delle forze dell'ordine per i controlli e pochi volontari, con temperature rigide e senza un vero riparo: in questi giorni saranno spostati in un'area di sosta meno esposta, ma è indispensabile che questo servizio sia strutturato adeguatamente con logistica, risorse e personale formato in merito”, ha detto, sottolineando la necessità di mezzi tecnologici adeguati per procedere velocemente all’identificazione e avere un punto di primo soccorso. Analoga, ha continuato, la situazione a Fernetti, dove il flusso è di profughi è altrettanto importante. “Qui ci sono anche gli uffici dell'ex frontiera ma sono chiusi, forse potrebbero essere già un primo punto di appoggio, se le condizioni lo permettono: è necessario che la protezione civile potenzi con tensostrutture riscaldate i punti di prima accoglienza ai valichi, che ci siano personale sanitario, mediatori e interpreti di lingua Ucraina”, ha continuato, ribadendo la necessità di muoversi in modo coordinato e strutturato. (Com)