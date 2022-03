Libia: ambasciata Usa a Tunisi, elezioni pacifiche unica opzione su tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere elezioni pacifiche in Libia è l'unica opzione possibile sul tavolo. Lo ha dichiarato Richard Norland, l'ambasciatore statunitense in Libia durante il suo incontro col premier incaricato dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk, il parlamento libico che si riunisce nell'est del Paese, Fathi Bashagha, svoltosi ieri 12 marzo a Tunisi. Da quanto emerso, Norland avrebbe dichiarato l'appoggio degli Usa al dialogo tra Bashagha e il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia, Abdulhamid Dabaiba, in modo da trovare una soluzione pacifica alla transizione del potere. inoltre, il diplomatico statunitense ha ribadito la necessità di "proseguire il percorso democratico e instaurare il dialogo politico in maniera del tutto pacifica". (Lit)