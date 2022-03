Roma: controlli anti droga a Tor Bella Monaca, 3 uomini e 2 donne in manette per spaccio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime ore, nel corso dei quotidiani controlli antidroga nella periferia est della Capitale, i carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati effettuati tutti nei pressi delle note piazze di spaccio di via dell’Archeologia. In manette è finita una 51enne, già nota ai militari, che è stata notata aggirarsi con fare sospetto e a seguito di perquisizione personale è stata trovata in possesso di 9 dosi di cocaina del peso di circa 5 grammi e della somma contante di 200 euro. (segue) (Rer)