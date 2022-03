Roma: controlli anti droga a Tor Bella Monaca, 3 uomini e 2 donne in manette per spaccio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In manette anche una 45enne, disoccupata, in atto sottoposta alla misura della prevenzione personale e dell’avviso orale nonché della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla Pg, che è stata notata mentre cercava di disfarsi di un involucro gettandolo dal ballatoio. I militari dopo aver recuperato l’involucro hanno rinvenuto al suo interno 18 dosi di cocaina del peso di circa 10 grammi. In manette anche una 24enne, disoccupata e con precedenti, notata nella nota piazza di spaccio mentre si aggirava con fare sospetto. A seguito della perquisizione personale è stata trovata in possesso di ben 45 dosi di cocaina del peso di circa 24 grammi e della somma contante di 850 euro. Nelle sue tasche nascondeva 9 dosi della stessa droga e 140 euro. Identificato anche l’acquirente, poi segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti. (segue) (Rer)