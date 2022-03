Roma: controlli anti droga a Tor Bella Monaca, 3 uomini e 2 donne in manette per spaccio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stessi carabinieri di Tor Bella Monaca hanno arrestato un 20enne romano, disoccupato e con precedenti, mentre cercava di occultare, ai piedi di un paletto di ferro, delle bustine di plastica. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 25 dosi di cocaina del peso di 15 grammi e ulteriori 3 dosi di hashish del peso di circa 3.5 grammi, nonché della somma contante di 200 euro. In manette, infine, è finito anche un 30enne romano, senza occupazione e già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, fermato dai carabinieri in una nota piazza di spaccio di via dell’Archeologia e trovato in possesso di 11 dosi di cocaina, 28 dosi di hashish e 755 euro, ritenuti provento di attività illecita. (segue) (Rer)