Roma: controlli anti droga a Tor Bella Monaca, 3 uomini e 2 donne in manette per spaccio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutta la droga rinvenuta nel corso dei controlli è stata sequestrata assieme al denaro contante, ritenuto provento dell’illecita attività di spaccio, mentre gli arrestati sono stati condotti in caserma. Tutti gli arresti sono stati già convalidati. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per tutti gli indagati vige il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. (Rer)