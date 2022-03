© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un autobus con a bordo circa 50 persone, tutte di nazionalità ucraina, si è ribaltato questa mattina per cause ancora da accertare sull’autostrada A14, in direzione Sud ad altezza Forlì. Lo riferiscono i Vigili del fuoco con un tweet, precisando che al momento è stata confermata una vittima con diversi feriti, e che si sta attualmente lavorando con due autogru per sollevare il mezzo ribaltato. (Rin)