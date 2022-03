Russia: Farnesina, mai consigliato a imprese italiane di rimanere nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina, come più volte ribadito nei giorni scorsi anche tramite avvisi dell’Unità di crisi, ha raccomandato agli italiani presenti in Russia di lasciare il Paese. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. Inoltre, in relazione alle notizie riportate oggi sul quotidiano "La Stampa", si ribadisce che la Farnesina non ha mai consigliato alle imprese italiane di rimanere in Russia. L’ambasciata italiana a Mosca, come tutte le ambasciate italiane nel mondo, rimane a disposizione per sostenere connazionali e imprese italiane. L’Italia sostiene fortemente le sanzioni inflitte alla Russia, sanzioni che mirano a colpire pesantemente l’economia russa. (Com)