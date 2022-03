© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'invasione russa, sono 400 mila i cittadini ucraini che si sono rifugiati in Romania. Lo ha reso noto oggi il Servizio di polizia di frontiera romeno, rilevando come siano giunte nel Paese quasi 17 mila persone solo nella giornata di ieri. "Dal 24 febbraio, 397.542 cittadini dell'Ucraina sono entrati in Romania a livello nazionale", si legge nella nota delle autorità di Bucarest. (Rob)