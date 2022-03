Milano: da Giunta approvato protocollo per migliorare gestione rifiuti a Gratosoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state approvate dalla Giunta comunale le linee di indirizzo inerenti il protocollo d'intesa per la definizione di interventi finalizzati alla corretta gestione dei rifiuti nel quartiere Gratosoglio. Il documento sarà sottoscritto dal Comune di Milano, Aler Milano, Amsa, autogestioni e amministratori di condominio per affrontare la problematica del conferimento e dello stoccaggio errato dei rifiuti domestici nel quartiere. Le linee di indirizzo sono state redatte in seguito alla mappatura condotta da Amsa e dal Comune di Milano che ha consentito di rilevare alcune criticità. Attraverso questo protocollo l’amministrazione vuole contrastare e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, anche per prevenire situazioni di degrado urbano, instaurando un rapporto di collaborazione e cooperazione tra i soggetti interessati. I principali obiettivi del protocollo saranno la verifica e l'incremento della capacità offerta di stoccaggio di rifiuti con sei nuove strutture per la raccolta; l'implementazione degli strumenti per l'esecuzione delle attività di monitoraggio, ad esempio l'installazione di videocamere in dotazione alla Polizia Locale; il rafforzamento dei controlli per rendere sistematiche le sanzioni dei comportamenti illeciti; campagne di sensibilizzazione verso cittadine e cittadini sulle modalità e i tempi di raccolta dei rifiuti e la definizione di strategie e azioni congiunte tra i soggetti promotori. (segue) (Com)