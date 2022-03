Milano: da Giunta approvato protocollo per migliorare gestione rifiuti a Gratosoglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il protocollo punta a migliorare la gestione dei rifiuti ed è una richiesta portata avanti da molti residenti del quartiere stanchi di assistere a situazioni di degrado in modo particolare nei cortili delle case popolari – dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla casa –. Attraverso le sei nuove postazioni sarà più facile favorire la corretta raccolta dei rifiuti. Allo stesso tempo credo sia decisivo aumentare le campagne di sensibilizzazione e sanzionare i comportamenti scorretti". "La pulizia nei cortili è una componente importante per la qualità della vita delle persone – afferma Marco Granelli, assessore alla sicurezza –. Vogliamo mettere in campo tutti gli strumenti affinché sia garantita grazie anche al controllo del territorio e alle tecnologie che possono contribuire a prevenire comportamenti illeciti". "Insieme ad Amsa, oltre a collocare nuovi punti di raccolta dei rifiuti, metteremo in campo azioni di comunicazione rivolte ai residenti del quartiere per sensibilizzarli alla corretta differenziazione dei rifiuti – sottolinea l'assessore all’ambiente e verde, Elena Grandi –, mirate soprattutto a contrastare le cattive abitudini dello scarico abusivo di quelli più ingombranti. Nella convinzione che ogni piccolo gesto quotidiano possa contribuire al mantenimento di un quartiere più pulito e rispettoso dell'ambiente urbano e degli stessi residenti". (Com)