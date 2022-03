Ucraina: leader laborista Starmer, autorità Regno Unito troppo lente su accoglienza rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Regno Unito sono state finora troppo lente nel fornire dei piani concreti in aiuto ai rifugiati dall'Ucraina. Lo ha affermato il leader del Partito laborista, Keir Starmer, ripreso dall'emittente "Sky News". "Il ministero dell'Interno è stato troppo lento e troppo meschino in relazione a questo", ha detto Starmer. "Servono esperti di lingue, c'è bisogno di esperti nell'aiutare famiglie traumatizzate, che possano aiutarli a contattare i loro parenti nel Paese da cui sono appena fuggiti. Servono persone che riescano ad affrontare rapidamente l'emergenza scolastica e di autorità locali completamente coinvolte", ha rilevato il leader dell'opposizione, puntando l'attenzione anche sulla fornitura di abitazioni per i rifugiati. Starmer ritiene inoltre che andrebbe aumentato il numero di persone che possono entrare in territorio britannico, chiedendo ancora una volta visti di emergenza per gli ucraini in fuga dal conflitto. Starmer ha poi definito "un criminale di guerra" il presidente russo Vladimir Putin. "Quello che ho già visto equivale a crimini di guerra, in particolare i terribili attacchi ai civili e penso che sia molto importante che sia ritenuto responsabile" di questo. (Rel)