Business news: Guinea-Conakry, sospese attività in giacimento di ferro di Simandou detenuto da Rio Tinto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare della Guinea ha ordinato la sospensione di tutte le attività al giacimento di ferro di Simandou, ritenuto il più grande del mondo. La decisione, fa sapere la giunta in una nota, è stata presa in attesa di chiarimenti su come verranno preservati gli interessi della Guinea prima che i lavori possano ricominciare. Il deposito è di proprietà del colosso minerario anglo-australiano Rio Tinto nell'ambito di un consorzio che vede la partecipazione del gruppo siderurgico cinese Chinalco, con il governo guineano che detiene una quota del 15 per cento. Lo sviluppo della miniera è stato bloccato molte volte in passato, in gran parte a causa di controversie sui diritti. L'estrazione dal sito, la cui capacità è stimata in 2,5 miliardi di tonnellate di minerale di alta qualità, avrebbe dovuto iniziare nel 2015. (Res)