Ucraina: portavoce militare, nessuna vittima in attacco russo contro base di Yavoriv

- L'attacco aereo russo contro la base di addestramento militare ucraina di Yavoriv non ha provocato vittime. E' quanto riferito all'agenzia di stampa "Interfax Ucraina" da Anton Mironovich, portavoce dell'Accademia dell'esercito elle forze armate di Kiev, il quale ha invece confermato che sono stati otto missili a colpire la struttura che ospitava il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza, una base dove in passato hanno operato anche diversi istruttori statunitensi. Situata nell'area di Leopoli, nell'Ucraina occidentale, la base militare i Yavoriv si trova anche a circa 25 chilometri dal confine con la Polonia e rappresenta, sinora, l'attacco russo condotto più in prossimità della frontiera occidentale dell'Ucraina e, quindi, dei Paesi membri della Nato. Il raid aereo russo sembra, oltretutto, una forma di avvertimento proprio perché in passato la struttura era stata utilizzata da personae della Nato per attività di addestramento dell'esercito ucraino. (Kiu)