Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (2)

- Rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 13 ovuli dal peso di 130,30 grammi, altri involucri di hashish dal peso lordo di 47 grammi, un involucro di hashish dal peso lordo di 9 grammi ed inoltre, all'interno di una sigaretta elettronica, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di 20 grammi. Sequestrata anche la somma di euro 1.700 composta da banconote di vario taglio e provento dell'attività delittuosa, materiale per il confezionamento delle singole dosi e un taccuino riportante la contabilità di quella che a tutti gli effetti era una più che proficua attività illecita. Per il 21enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)