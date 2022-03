Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del VI Distretto Casilino, invece, venuti a conoscenza che in una palazzina di via Filippo Cesare Annessi vi era una persona dedita alla spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato in flagranza di reato un algerino di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito lo stesso in stato di libertà per il reato di ricettazione. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire 45 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (segue) (Rer)