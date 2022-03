Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Sezione volanti, mentre transitavano in via Gian Battista Scozza, hanno avvistato, nella nota piazza di spaccio 2 soggetti, un uomo di 53 anni e una donna di 24 anni che camminavano e controllavano con fare nervoso i punti di accesso al vialetto. Fermati per un controllo, la donna è stata trovata in possesso di 4,55 grammi di cocaina e 20 euro in contanti, l'uomo è stato trovato in possesso di 195 euro in contanti. All'uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre alla donna è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma. (segue) (Rer)