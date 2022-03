Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato in flagranza di reato in concorso per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 22enne e un 21enne. Durante il normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, gli agenti mentre transitavano in via Torre Branca hanno notato 2 soggetti che si guardavano intorno con fare sospetto. Fermati per un controllo, il 22enne è stato trovato in possesso di 2,15 grammi di cocaina, mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 45 grammi di hashish, 0,50 grammi di marijuana 860,00 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Pg. (segue) (Rer)