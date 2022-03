Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato San Lorenzo, nell'effettuare l'attività di controllo del territorio volta al contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti, transitando in via dei Sabelli, hanno notato due soggetti con fare sospetto che alla vista degli agenti si sono allontanati. Fermati per un controllo, in particolare il 43enne romano ha tentato di divincolarsi, mostrando un atteggiamento nervoso. La perquisizione locale ha permesso di rinvenire all'interno dell'abitazione dell'uomo 660 grammi di marijuana e 58 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1 bilancino di precisione e 250 euro in contanti. Per l'uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. (segue) (Rer)