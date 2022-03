Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante un servizio mirato al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, nei pressi della stazione metro B Ponte Mammolo, gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del Gambia trovato in possesso di 13 involucri contenenti 10,5 grammi di eroina che nascondeva all'interno della bocca e 240 euro in contanti. Per l'uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma facendo allo stesso divieto di accedervi senza autorizzazione del giudice. (segue) (Rer)