Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perquisizione domiciliare del 29enne albanese ha permesso di rinvenire 105 grammi di cocaina, 8 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 2 carte da gioco con piaga trasversale utilizzate per agevolare in confezionamento e 14.390 euro. Per il 24enne è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla Pg mentre per il 29enne la misura degli arresti domiciliari. Mentre transitavano in via delle Zoccolette, gli uomini del commissariato Trastevere hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni. L'uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta e fermato per un controllo gli sono stati rinvenuti addosso 45,8 grammi di hashish e 30 euro in contanti. All'uomo è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Pg. (segue) (Rer)