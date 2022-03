Roma: raffica di arresti, 22 in manette e sequestrati 1.300 grammi droga e 16 mila euro (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 22 involucri di eroina dal peso 8,8 grammi nonché 40 euro mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 bilancini, 150 euro e materiale per il confezionamento. All'uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un 44enne romeno trovato in possesso di 4,3 grammi di cocaina occultato in una tasca della giacca che indossava. All'uomo è stata applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.. Ulteriori 9 arresti sono stati effettuati solo nella giornata di ieri nelle zone di Casilino, Tuscolano, Porta Pia, Ostia e Marino. (Rer)