Ucraina: con l’attacco alla base di Yavoriv la Russia lancia un messaggio alla Nato

- Il diciottesimo giorno dell’invasione dell’Ucraina si apre con una sempre maggiore aggressività dei militari russi nell’area occidentale del Paese, quella che sinora era stata quasi totalmente risparmiata dai bombardamenti. La notizia più importante di questa mattina è l’attacco aereo contro la base militare di Yavoriv, situata a ovest della città di Leopoli a circa 25-30 chilometri dal confine della Polonia. L'infrastruttura, colpita da otto missili russi, ospitava il Centro internazionale per il mantenimento della pace e la sicurezza dove in passato hanno operato anche diversi istruttori statunitensi. Stando a quanto riferito dal portavoce dell'Accademia dell'esercito e delle forze armate di Kiev, Anton Mironovich, l’attacco russo non avrebbe provocato vittime, ma di certo ha lanciato un segnale. Il raid, infatti, sembra un messaggio di avvertimento proprio perché in passato la base era stata utilizzata da personale della Nato per attività di addestramento dell'esercito ucraino. Istituito nel 2007, il Centro ha addestrato le forze armate ucraine per facilitarne l’impiego nelle missioni di mantenimento della pace internazionali. Da quella data sino a poche settimane prima dell’inizio dell’invasione russa, la base di Yavoriv ha ospitato regolarmente truppe della Nato che hanno formato le controparti ucraine, in particolare, in attività di sminamento. Il Centro, inoltre, è stato sinora uno dei due siti in Ucraina dove si sono svolte esercitazioni militari internazionali. (segue) (Kiu)