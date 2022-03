Ucraina: con l’attacco alla base di Yavoriv la Russia lancia un messaggio alla Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le operazioni russe nell’area occidentale dell’Ucraina, tuttavia, non si sono esaurite a Yavoriv. Questa mattina, infatti, sono state udite delle esplosioni nei pressi di Ivano-Frankivsk, città situata circa 114 chilometri a sud di Leopoli. Successivamente, il sindaco di Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, ha fatto sapere che le forze russe hanno preso di mira l’aeroporto della città. "Secondo le informazioni preliminari in nostro possesso, le esplosioni di questa mattina sono state causate da un attacco all'aeroporto", ha detto il primo cittadino di Ivano-Frankivsk. "Vi ricordo che l'obiettivo del nemico è seminare panico e paura", ha aggiunto Martsinkiv in un post su Facebook, nel tentativo di tenere sotto controllo la popolazione. (segue) (Kiu)