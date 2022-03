Ucraina: Amendola, effetti economici guerra si sentiranno per tutti, non solo in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti economici dell’invasione dell’Ucraina si sentiranno per tutti, non solo italiani e europei. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo a “Agorà Weekend”. Sulla filiera agroalimentare “vedremo che ci saranno problemi non solo per i Paesi confinanti ma anche per altri quadranti”, come Mediterraneo e Medio Oriente. L’Unione europea reagirà con “energia e autonomia strategica”, ma ogni governo deve tenere conto “degli aspetti speculativi”. Amendola ha citato in questo contesto il prezzo di petrolio e gas, parlando di un lavoro in ogni caso a livello governativo e europeo per “interventi che siano esecutivi già nelle prossime settimane”. (Res)