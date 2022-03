Germania: Lang (Verdi), servono nuovi sussidi per affrontare rincaro prezzi energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servono nuovi sussidi da destinare ai cittadini tedeschi per fronteggiare il rincaro dei prezzi dell’energia. E’ quanto affermato dalla copresidente dei Verdi, Ricarda Lang, in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Bild”. "Molte persone soffrono in modo molto acuto per l'aumento dei prezzi, a causa delle tariffe per il riscaldamento, alle stazioni di servizio o al supermercato”, ha detto Lang. Dei “sussidi per l’energia” devono essere versati a tutti i cittadini il prima possibile. "Ciò significa che tutti avranno più fondi nel proprio conto e le persone con redditi bassi ne trarranno i maggiori benefici”, ha aggiunto Lang. (Geb)