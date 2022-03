Regno Unito: governo offre 418 euro al mese a chi accoglie profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle famiglie nel Regno Unito verranno offerte 350 sterline (circa 418 euro) al mese per accogliere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina. È quanto previsto dal programma governativo britannico “Case per l’Ucraina”, che invita di fatto i privati cittadini a mettere a disposizione una stanza libera o una proprietà vuota a un profugo ucraino per un periodo di almeno sei mesi. La misura al momento resta oggetto di dibattito, soprattutto dopo che il Consigli per i rifugiati britannici ha criticato il livello dell’assistenza destinata alle persone traumatizzate dalla guerra. Il Partito laborista, all’opposizione, ha affermato che molte delle domande di queste persone restano senza risposta e non sono mancate anche le critiche di alcuni parlamentari conservatori per la velocità e la portata della risposta dell’esecutivo alla crisi migratoria ucraina. Più di 2,5 milioni di persone sono fuggite dall'Ucraina a causa dell'invasione russa, in quella che l'Onu ha definito la crisi dei rifugiati in più rapida crescita dalla Seconda guerra mondiale. (Rel)