Energia: Amendola, riduzione dipendenza dalla Russia andava portata avanti tempo fa

19 luglio 2021

- L’Italia deve ridurre di almeno due terzi l’approvvigionamento di 30 miliardi di metri cubici di gas naturale dalla Russia entro fine anno. Lo ha affermato il sottosegretario agli Affari europei, Vincenzo Amendola, intervenendo a “Agorà Weekend”. Il ministero degli Esteri sta portando avanti un lavoro diplomatico per assicurare all’Italia altre forniture di gas, con viaggi in Algeria, Azerbaigian e in alcuni Paesi africani, come ha ricordato Amendola. “Sarà importante sviluppare il mercato della rigassificazione”, sfruttando il mercato del Mediterraneo e aumentando al contempo l’impiego di rinnovabili, ha aggiunto il ministro. A livello europeo si deve lavorare sul gas, ovvero “stoccaggi comuni, interconnessioni”, sull’idrogeno, ma “sono cose che dovevamo fare tempo fa”. “La riduzione dalla sorgente russa non si può fare dall’oggi al domani”, ma se si lavorerà sulle conclusioni del vertice di Versailles potrà nascere finalmente “l’Europa dell’energia”, ha concluso Amendola. (Res)