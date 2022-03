Business news: Hitachi annuncia sospensione delle attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda giapponese dell'elettronica Hitachi ha annunciato la decisione di sospendere le proprie operazioni in Russia, accogliendo una richiesta esplicita in tal senso da parte del governo dell'Ucraina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", sottolineando che la decisione di Hitachi la aggiunge alla lunga lista di aziende, perlopiù occidentali, che hanno deciso di bloccare le loro attività in Russia in risposta all'invasione militare dell'Ucraina. Hitachi ha precisato che la sospensione delle attività non si estenderà a quelle necessarie al funzionamento di impianti per la produzione di energia elettrica vitali per la Russia. (Git)