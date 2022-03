Business news: Toyota annuncia taglio del 20 per cento alla produzione in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor ha comunicato ai suoi fornitori che ridurrà la produzione in Giappone del 20 per cento rispetto ai precedenti piani per il secondo trimestre 2022. Il taglio della produzione è legato alla difficoltà nell'approvvigionamento di microchip e altri materiali che continua ad attanagliare il settore dell'automotive. I fornitori di Toyota hanno dovuto fronteggiare molteplici modifiche ai piani di produzione proprio a causa delle carenze di materiali e componenti. Un portavoce dell'azienda ha precisato che la produzione in Giappone dovrebbe calare del 20 per cento ad aprile, del 10 per cento a maggio e del 5 per cento nel mese di giugno. Il presidente di Toyota, Akio Toyoda, ha dichiarato che i fornitori dell'azienda sono "esausti" a causa delle modifiche ai piani di produzione, e che il trimestre aprile-giugno sarà un periodo di "raffreddamento intenzionale" per dare la priorità a qualità e sicurezza. (Git)