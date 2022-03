© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi prestiti denominati in yuan erogati in Cina a febbraio hanno raggiunto quota 194 miliardi di dollari, secondo la Banca centrale. L'M2, un indicatore dell'offerta di denaro che riguarda i contanti in circolazione e tutti i depositi, è aumentato del 9,2 per cento su base annua a circa 39 mila miliardi di dollari. (Cip)