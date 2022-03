Business news: Egitto, stop a ingresso merci non conformi a standard europei da fine marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di vietare l'ingresso di qualsiasi merce non conforme agli standard europei a partire dalla fine di marzo. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, durante una conferenza stampa sulla tecnologia finanziaria organizzata dal quotidiano "Al Ahram". L'Egitto ha registrato un aumento delle entrate fiscali del 13 per cento nell'ultimo anno fiscale, nonostante la crisi dovuta alla pandemia, ha affermato Maait, aggiungendo che il governo sta compiendo sforzi per integrare l'economia informale. Oltre 52mila aziende si sono registrate sul sistema di fatturazione elettronica doganale e più di 43mila imprese hanno attivato finora i propri profili sul sistema elettronico, inviando oltre 150 milioni di fatture elettroniche, ha affermato Maait, aggiungendo che il tempo di sdoganamento è diminuito del 50 per cento. (Cae)