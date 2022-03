Business news: Arabia Saudita, Pil quarto trimestre 2021 cresciuto del 6,8 per cento rispetto a 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Prodotto interno lordo (Pil) dell’Arabia Saudita è cresciuto del 6,8 per cento nel quarto trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”, secondo il quale il Pil dello scorso anno ha registrato una crescita complessiva del 3,3 per cento. La crescita del trimestre è dovuta all’aumento delle attività petrolifere del 10,8 per cento e di quelle non petrolifere del 5 per cento. Le attività legate ai servizi governativi hanno invece registrato un aumento del 2,4 per cento. (Res)