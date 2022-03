Business news: Marocco, imprenditori inaugurano primo volo diretto Casablanca-Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di imprenditori del Marocco affiliati alla Confederazione generale delle imprese marocchine effettuerà una visita ufficiale in Israele a partire dal 13 marzo su un aereo della Royal Air Maroc, che inaugurerà il collegamento diretto tra Casablanca e Tel Aviv. La visita della delegazione marocchina in Israele, che durerà tre giorni, giunge come prosecuzione delle visite tra le delegazioni delle due parti per firmare accordi e rafforzare i partenariati bilaterali in campo economico, soprattutto dopo la visita della ministra dell'Economia e dell'industria in Marocco, Orna Barbivai, lo scorso mese di febbraio. (Res)