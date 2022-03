Business news: ministro Produzione militare Egitto incontra a Riad rappresentanti società Usa e cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro egiziano della produzione militare, Mohamed Ahmed Morsi, ha incontrato i funzionari delle società statunitensi Raytheon e General Dynamics, e della cinese Poly Defense, sussidiaria di Poly Technologies, all’esposizione Riyadh Defense Forum in corso nella capitale saudita. Secondo quanto si legge in una nota, Morsi ha discusso con i funzionari di Raytheon le opportunità di cooperazione tra le società di produzione militare e la filiale saudita del gruppo statunitense in vari settori della filiera. Il ministro egiziano ha incontrato anche la delegazione dell’altro colosso statunitense del settore della difesa General Dynamics per discutere le questioni relative alla futura partnership, soprattutto la cooperazione relativa al programma per lo sviluppo in Egitto dei carri armati M1A1. Il ministro Morsi ha visitato anche il padiglione della società cinese Poly Defense per discutere della produzione di un veicolo blindato dotato di una stazione d'arma telecomandata (Rcws). (Cae)