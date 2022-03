Business news: Arabia Saudita, Acwa Power firma accordo di acquisto di energia per progetto Ar Rass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica saudita Acwa Power ha firmato un accordo di acquisto di energia per il progetto Ar Rass, un impianto fotovoltaico da 700 megawatt situato nella provincia di Al Qassim, in Arabia Saudita. Secondo quanto riferito dal quotidiano saudita “Arab News”, il contratto di acquisto è stato firmato da Acwa Power e Ar Rass Solar Energy Co e il progetto ha un valore di 1,7 miliardi di riyal (450 milioni di dollari). Ora Acwa Power deterrà effettivamente il 40,1 per cento del progetto Ar Rass, presentato come il più grande impianto fotovoltaico del Regno. (Res)