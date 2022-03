Business news: Iraq, ministro Petrolio incontra delegazione Chevron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell'Iraq, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, ha incontrato una delegazione della compagnia petrolifera statunitense Chevron, con cui ha discusso gli ultimi sviluppi nei giacimenti di Nassiriya. Lo ha comunicato il ministero del Petrolio di Baghdad con una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Da quanto emerso, le parti avrebbero discusso dell'accordo tra Chevron e la compagnia petrolifera irachena Dhi Qar. "Il progetto gestito dalle due compagnie (Chevron e Dhi Qar) nei giacimenti di Nassiriya è essenziale per lo sviluppo economico del governatorato e di tutto il Paese", si legge nel comunicato, indicando che gli sforzi nei giacimenti produrranno "un aumento di disponibilità di petrolio per l'uso interno e per le esportazioni e la creazione di posti di lavoro". Il progetto di Nassiriya si articola su quattro aree di esplorazione in cui opereranno diverse compagnie. La capacità iniziale stimata è di circa 600 mila barili di petrolio al giorno per i primi sette anni dall'inizio dei lavori. (Res)