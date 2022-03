Business news: Sace, una nuova fase di instabilità attraversa la regione del Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque colpi di Stato militari negli ultimi dodici mesi risvegliano i timori circa la tenuta democratica di parte dell’Africa sub-sahariana. Epicentro del fenomeno, si legge nel focus “Tra terrorismo e geopolitica, una nuova fase di instabilità attraversa il Sahel” elaborato dall’ufficio studi di Sace, è la regione del Sahel, storicamente tra le più fragili dell’Africa, ma le implicazioni politiche ed economiche rischiano di essere ben più ampie. Il Burkina Faso, si legge nel documento, è l’ultimo Paese a essersi aggiunto alla lista: il rovesciamento da parte dell’esercito dell’esecutivo presieduto dal presidente Roch Marc Christian Kaboré (eletto nel 2020 per un secondo mandato) e la successiva sospensione della Costituzione sembrano ricalcare dinamiche già osservate nella regione. Così come avvenuto nel confinante Mali nell’agosto del 2020, la crescente insoddisfazione dei quadri militari nei confronti di un esecutivo non in grado di gestire la crisi jihadista nel Sahel è tra le principali determinanti del golpe. Il deterioramento del contesto di sicurezza nella regione “affonda le sue radici nella guerra civile e nel seguente intervento Nato del 2011”. Il contrabbando di armi in uscita dalla Libia, inoltre, ha favorito la nascita di una serie di organizzazioni islamiste affiliate ad Al Qaeda e allo Stato Islamico, che hanno rimpolpato progressivamente i propri ranghi per allargare il campo d’azione e creare quella che ha i contorni di una sempre più grave emergenza umanitaria: 410 mila rifugiati, tra Burkina Faso, Mali e Niger; oltre due milioni di sfollati interni; oltre 850 attacchi perpetrati contro obiettivi civili nel solo 2021. (Rin)