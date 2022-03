Business news: presidente Sudafrica Ramaphosa riceve mozambicano Nyusi, focus su cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ospita oggi l'omologo del Mozambico, Filipe Nyusi, in visita di lavoro a Pretoria per partecipare alla terza sessione della Commissione binazionale di cooperazione (Bnc) tra Sudafrica e Mozambico. Nel corso della riunione, fa sapere la presidenza sudafricana in una nota, i due capi di Stato discuteranno delle questioni regionali, continentali e globali di reciproco interesse, in particolare questioni di pace, sicurezza e sviluppo economico. La Commissione, prosegue la nota, valuterà i progressi compiuti su tutti i progetti in sospeso e l'attuazione degli impegni in occasione della precedente riunione, oltre a riaffermare le relazioni bilaterali e a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi. Sudafrica e Mozambico condividono forti legami storici derivanti dalla solidarietà formata durante le lotte contro il colonialismo e l'apartheid. A partire dal 1997 le relazioni bilaterali tra Pretoria e Maputo sono state condotte a livello del Forum economico bilaterale dei capi di Stato (Hoseb), prima che il 13 dicembre 2011 i due Paesi non firmassero un accordo per l'istituzione della Bnc, elevando così lo stato delle relazioni al massimo livello. La Commissione comprende un comitato politico e diplomatico, un comitato per la difesa e la sicurezza, un comitato economico e un comitato sociale che promuovono la cooperazione in questi settori. Dall'istituzione della Bnc, nel 2011, la cooperazione tra i due Paesi ha portato alla firma di una serie di accordi settoriali e memorandum d'intesa. (Res)